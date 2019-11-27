В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами. 27 человек попали в больницы

27 российских туристов госпитализированы после ДТП в Доминикане, сообщает ТАСС со ссылкой на туроператора Anex Tour.

26 ноября автобус с россиянами, направлявшийся в аэропорт La Romana, столкнулся с грузовиком и перевернулся неподалеку от города Игуэй. Причиной аварии называется резкий маневр грузовика перед автобусом.

Всего в автобусе находились 39 россиян. По данным местных медиков, по меньшей мере 15 пострадавших россиян находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших — двое детей.

Российский дипломат Михаил Евдокимов сообщил, что одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.