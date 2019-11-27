Twitter удалит аккаунты, в которые не заходили полгода

Администрация Twitter начала рассылать электронные письма обладателям учетных записей, не активировавшихся более полугода. Пользователей просят вновь залогиниться в соцсети до 11 декабря, иначе их аккаунт будет удален, сообщает The Verge.

Как заявил представитель сервиса изданию, процесс удаления неактивных аккаунтов будет не единовременным, а растянется на несколько месяцев.

«В рамках наших обязательств мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представлять более точную и достоверную информацию, которой пользователи могут доверять», — заявили в Twitter.