На платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург запустили движение, в открытии автодороги принял участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Проезд по трассе длиной 669 километров будет стоить 1350 рублей для всех легковых автомобилей, пишет ТАСС. Автодорогу назовут «Нева». По словам Путина, этот вариант оказался самым популярным в голосовании, которое проводил «Автодор».

На церемонии открытия Путин сказал о необходимости построить вдоль трассы автозаправки, пункты отдыха и питания. Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что на трассе мало заправок и плохо работает сотовая связь.

По данным РИА Новости, на М-11 расположено шесть «многофункциональных сервисных зон» и 15 контейнерных заправок.

«Автодор» оценивает общую стоимость М-11 в 520 миллиардов рублей, пишут «Ведомости». Для сравнения, Крымский мост стоил 228 миллиардов рублей, Центральная кольцевая автомобильная дорога, которую строят в Подмосковье, оценивается в 315 миллиардов.

Строительство М-11 должны были начать в 2010 году, жители подмосковных Химок выступили против вырубки леса для участка дороги, поэтому работы начали в 2011-м.

Завершить строительство дороги первоначально планировали к чемпионату мира по футболу-2018, затем — к концу 2018-го, но в этот срок тоже не уложились.

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