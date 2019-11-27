Правительство предложило дать россиянам право на бесплатного адвоката по административным делам
Правительство поручило Минюсту проработать вопрос о введении бесплатного адвоката и обвинителя в процессы по административным делам об административных правонарушениях. Об этом говорится в докладе, на который обратили внимание «Коммерсант» и «Ведомости».
Эти новшества могут быть включены в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для исполнения рекомендаций ЕСПЧ. Сейчас КоАП не предусматривает бесплатную защиту для фигурантов административных дел (она положена только фигурантам уголовных) и участие в судебных процессах стороны обвинения (роль обвинителя фактически выполняют судьи).
В докладе также упоминается возможность ведения устного процесса по административным делам; это означает, что будет вестись протокол судебного заседания и аудиозапись. Сейчас все сказанное участниками процесса в суде не имеет никакого значения.
Кроме того, правительство поручило Минюсту и силовым ведомствам обсудить возможность законодательных поправок, которые позволили бы проводить такие оперативно-розыскные мероприятия как проверочная закупка и контролируемая поставка только с санкции прокурора.
Глава отдела юридической помощи проекта «ОВД-инфо» Екатерина Селезнева также одобряет эти изменения, но опасается, что в реальности они могут оказаться не такими уж полезными. «Наши адвокаты советуют задержанным на митингах не признавать вину и отстаивать конституционное право на участие в мирных собраниях, — сказала она.— И есть опасность, что теперь при каждом ОВД появится набор адвокатов по назначению, которые будут советовать совершенно противоположное».
В 2015 году Конституционный суд РФ рекомендовал уточнить право на бесплатного адвоката по административным делам — по крайней мере в тех случаях, когда фигуранту дела грозит арест.