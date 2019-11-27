«Газпром» проиграл апелляцию по газовому спору с Украиной. Теперь «Нафтогаз» может не платить 80 миллиардов долларов

Апелляционный суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину.

В пресс-службе «Нафтогаза» уточнили, что отклонена апелляция на одно из решений в рамках многолетнего спора. Оно было вынесено в мае 2017 года и полностью отменяло требования «Газпрома» о положении контракта . Таким образом, отмечает УНИАН, это освобождает Украину от обязательств в размере 80 миллиардов долларов.

«Полная победа! Украина снова побеждает», — написал по этому поводу в фейсбуке глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Решение апелляционного суда не подлежит обжалованию.

В суде сейчас рассматривается еще одна жалоба «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года, обязывающее российскую компанию выплатить 4,6 миллиарда за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.