Компания Oculus, производящая шлемы виртуальной реальности, купила студию Beat Games — разработчика самой популярной VR-игры Beat Saber. Oculus с 2014 года принадлежит Facebook.

Beat Games, говорится в распространенном Oculus сообщении, будет независимой студией в составе компании. Beat Games продолжит заниматься поддержкой и развитием Beat Saber на всех платформах, но уже при поддержке Facebook, подчеркивается в заявлении.

Beat Saber вышла в мае 2018 года. В игре нужно под музыку разрубать световыми мечами летящие кубики. Кроме оригинальных треков, написанных специально для игры, в Beat Saber также доступны песни групп Imagine Dragons и Panic! At The Disco.

В марте 2019 года Beat Games объявила, что игру суммарно скачали миллион раз.