Двум китайским татарам отказали в убежище в России. Они опасаются, что после депортации в КНР попадут в лагеря для мусульман

Суд в Казани признал законным отказ МВД Татарстана предоставить убежище двум гражданам Китая — близнецам из татаро-уйгурской семьи Шахризату и Шахдияру Шавкат. Об этом пишет «Коммерсант».

Братьев отчислили из Казанского федерального университета, где они учились с 2015 года, теперь им грозит депортация. Они опасаются, что в Китае попадут в «лагеря перевоспитания» мусульман.

Братья родились в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. В октябре 2018-го китайские власти подтвердили существование лагерей «перевоспитания» мусульман в этом регионе.

В МВД причиной отказа в убежище назвали отсутствие доказательств, что Шавкатам в Китае грозит опасность.

По словам близнецов, с 2018 года их родители не выходят на связь, пишет «Коммерсант». «Позже узнал от знакомых, что родителей задержали и поместили в концлагерь, — цитирует газета иск Шахризата Шавката. — В настоящее время я не могу добровольно вернуться и не могу пользоваться защитой этой страны. В случае выезда в Китай опасаюсь быть репрессированным».

Лагеря для мусульман в китайском Синьцзяне официально называются «центрами профессионального обучения и повышения квалификации». Чиновники КНР утверждают, что туда попадают те, кто находится под влиянием «экстремизма», в лагерях их перевоспитывают с помощью консультаций психологов и идеологического образования.

По данным Human Rights Watch, такие лагеря существуют несколько лет, мусульман в лагерях заставляют отказываться от веры и присягать на верность лидеру Китая Си Цзиньпину, утверждают правозащитники.

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