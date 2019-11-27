Чемпион по го ушел из профессиональной игры из-за «превосходства искусственного интеллекта»

Чемпион по го кореец Ли Седоль, которого в 2016-м , решил уйти из профессионального спорта из-за превосходства искусственного интеллекта. Об этом Седоль рассказал южнокорейскому агентству Yonhap.

«Когда искусственный интеллект начал играть в го, я понял, что больше не на вершине, — сказал Седоль. — Даже если я стану номером один, есть нечто, что нельзя победить».

В декабре Седоль намерен официально завершить карьеру, сыграв с HanDol. Это разработка южнокорейской компании NHN Entertainment, которая уже победила пять профессиональных игроков в го.

До поражения Ли Седоля го оставалась одной из немногих игр, в которую искусственный интеллект играл хуже человека. Считалось, что компьютер смог бы обыграть человека в го только к 2020-2025 году.

Го сложнее шахмат, в которых компьютер впервые победил человека еще в 1997 году. Google при создании AlphaGo использовал глубинное машинное обучение (его, например, применяют для распознавания образов, в том числе в Google Images и подобных сервисах).