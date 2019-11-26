В Иркутске ранее судимый за сексуальные преступления попытался похитить 9-летнюю девочку. Его смогли остановить прохожие

В Иркутске местный житель, который ранее был дважды судим за преступления сексуального характера, попытался похитить на улице ребенка, сообщает Следственный комитет РФ.

В Иркутске пытались похитить ребенка. Помешали прохожие Meduza

По версии следствия, 23 ноября 2019 года мужчина затащил в автомобиль проходившую мимо 9-летнюю девочку «с целью совершения в отношении нее насильственных действий сексуального характера».

Крики ребенка услышал проходивший мимо 16-летний подросток. «Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку. Вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли 9-летнюю девочку», — сообщает СК.

Похитителю удалось скрыться с места преступления, однако вскоре он был задержан. 48-летнему мужчине предъявлены обвинения в похищении несовершеннолетнего, он помещен в СИЗО.