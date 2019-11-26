Суд в Архангельске оштрафовал экологическую активистку Анну Вешкурцеву за исполнение гимна России на митинге против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Как отмечается в решении суда, в соответствии с законом «О Государственном гимне Российской Федерации» гимн может исполняться во время торжественных мероприятий, а митинг не является торжественным мероприятием. Таким образом, пришел к выводу суд, действия Вешкурцевой подпали под административную статью о нарушении порядка официального использования государственных символов.

Вешкурцева была оштрафована на две тысячи рублей.

Жители Шиеса протестуют против строительства мусорного полигона с осени 2018 года. После того как Владимир Путин заявил, что необходимо учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве, подрядчик объявил о приостановке работ до весны 2020 года.