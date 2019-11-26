Путин отменил пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.

Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пособия будут отменены с 1 января 2020 года. При этом те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать.

По новому закону, подписанному в августе, выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет будут равны региональному . Получать эти выплаты смогут семьи с доходом в два прожиточных минимума на человека или меньше.

Указ, по которому выплачивались пособия в 50 рублей, также предусматривал денежные выплаты студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, и неработающим женам сотрудников МВД и Государственной противопожарной службы МЧС, чьи мужья несут службу в местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. Так как указ отменяется целиком, то и выплаты по нему этим категориям осуществляться не будут.

Размер пособия в 50 рублей был установлен в 1994 году. Владимир Путин пообещал увеличить его, после того как этот вопрос был поднят на «прямой линии» в июне. Президент тогда признал действующий размер пособия «унизительным».