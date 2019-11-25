В среднем россияне хранят в банке 200 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинг на основании данных Центробанка и Росстата.

Самые крупные вклады у жителей Москвы (в среднем 822 тысячи рублей), Петербурга (421 тысяча) и Магаданской области (319 тысяч). Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (в среднем 8,5 тысячи рублей), Ингушетии (9 тысяч) и Дагестана (22 тысячи).

Москва также лидирует по доле валютных депозитов (37%) и соотношению величины вклада и дохода: средний депозит там составляет почти 12 средних зарплат. Аутсайдером по доле валютных депозитов является Дагестан (2,7%), по соотношению величины вклада и дохода — Чечня, средний вклад там равен 0,36 средней зарплаты.

На 1 октября 2019 года в банках России хранились сбережения населения на сумму 29,4 триллиона рублей, пишет РИА Новости. За последние девять лет размер вкладов утроился.

В середине ноября средняя максимальная ставка по вкладам физлиц опустилась до 6,03%. Это ее минимальное значение по меньшей мере с 2009 года.