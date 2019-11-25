В Нижегородской области более 40 школьников пострадали из-за выброса газа
Источник: Интерфакс
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Обновление: По последним данным экстренных служб, сообщает РИА Новости, число пострадавших от выброса газа достигло 44 человек. В больницу с подозрением на отравление, уточняет «Интерфакс», доставлены 43 ребенка и один взрослый.
Ученики и учителя пострадали в Вадской районной школе Нижегородской области из-за выброса на соседней газораспределительной станции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Все они госпитализированы. Состояние трети пострадавших оценивается как средней тяжести.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, причиной отравления детей стал несанкционированный выброс одоранта — примеси к газу для придания ему запаха.
Газораспределительная станция, на которой произошел выброс, расположена в полутора километрах от учебного заведения.