В Нижегородской области более 40 школьников пострадали из-за выброса газа

Обновление: По последним данным экстренных служб, сообщает РИА Новости, число пострадавших от выброса газа достигло 44 человек. В больницу с подозрением на отравление, уточняет «Интерфакс», доставлены 43 ребенка и один взрослый.

Ученики и учителя пострадали в Вадской районной школе Нижегородской области из-за выброса на соседней газораспределительной станции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Все они госпитализированы. Состояние трети пострадавших оценивается как средней тяжести.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, причиной отравления детей стал несанкционированный выброс одоранта — примеси к газу для придания ему запаха.

Газораспределительная станция, на которой произошел выброс, расположена в полутора километрах от учебного заведения.