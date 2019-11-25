Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Вместе с мужем она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля

Советская разведчица Гоар Вартанян умерла 25 ноября в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Юрий Самолыго / ТАСС

Гоар Вартанян родилась в 1926 году в Армении. В 1930-е годы ее семья переехала в Иран. В 16-летнем возрасте она присоединилась к антифашистской группе своего будущего супруга Геворка Вартаняна.

В 1943 году группа Геворка Вартаняна обеспечивала безопасность Тегеранской конференции и сорвала покушение немецких спецслужб на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Эта операция легла в основу художественного фильма «Тегеран-43», вышедшего в 1980 году.

В 1951 году супруги Вартанян переехали в СССР, где поступили в Ереванский институт иностранных языков. С 1956 года они работали разведчиками-нелегалами в нескольких десятках стран мира. В 1986 году пара прекратила работу на разведку из-за опасений, что их разоблачат в результате предательства. В том же году они вернулись в СССР.

Геворк Вартанян умер 10 января 2012 года.