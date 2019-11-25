Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

В Петербурге на 84-м году жизни умерла президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, сообщается на сайте вуза.

Людмила Вербицкая возглавляла СПбГУ с 1994 по 2008 год, став первой женщиной-ректором в истории университета. По ее инициативе в учебном заведении были открыты два новых факультета — медицинский и международных отношений. В феврале 2008 года она подала в отставку, после чего была избрана на должность президента вуза. Также она стала деканом филологического факультета. С 2013 по 2018 год Вербицкая занимала должность президента Российской академии образования.

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Она награждена орденами Почета и Дружбы, а также за заслуги перед Отечеством I, II, III и IV степени. Ей присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.