Губернатор Петербурга решил назначить своим замом бывшего главу охраны дачи Путина

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил назначить Валерия Пикалева своим заместителем. Он внес его кандидатуру на рассмотрение городского Заксобрания для согласования на пост вице-губернатора, сообщает «Фонтанка».

Ранее Валерий Пикалев работал вице-губернатором Ленинградской области, а также заместителем главы правительства Новгородской области.

До работы в органах исполнительной власти Пикалев возглавлял управление «В» Службы безопасности президента, подразделение Федеральной службы охраны России. Это управление, как указывает «Фонтанка», занимается охраной резиденции президента Владимира Путина на Валдае.