Шесть человек погибли в столкновении минивэна с фурой в Оренбургской области

Шесть человек, в том числе шестилетний ребенок погибли в Оренбургской области в аварии с участием микроавтобуса «Хендай» и фуры, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу, сообщили агентству в областной прокуратуре.

«Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какие-то другие, в настоящий момент нет. Дорожные условия были правильные», — сказал собеседник ТАСС.

После столкновения «Хендай» загорелся, все пассажиры погибли, уточняет РИА Новости.

В автобусе с ростовскими номерами ехали граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщили агентству в МЧС Оренбургской области. У фуры, по словам собеседника агентства, казахстанские номера.