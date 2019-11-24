Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте. По 500 рублей с каждого
Источник: the-flow.ru
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Полиция составила на лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова и рэпера Ивана Алексеева (Noize MC) протоколы за нецензурную брань во время совместного концерта Red Bull SoundClash на московском стадионе ЦСКА. Как сообщает The Flow, каждому из артистов выписали штраф 500 рублей.
Алексеева задержали сразу после выступления, он рассказал, что полиция отпустила его только в четыре часа ночи — через пять часов после окончания концерта.
В саундклэше «Лениград» и Noize MC пели свои песни и каверы друг на друга — после каждого раунда публика голосовала криком. Победу присудили «Ленинграду» со счетом 4:3.
Полная запись концерта. Осторожно, там та самая нецензурная брань, за которую оштрафовали Шнура и Noize MC.