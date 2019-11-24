Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте. По 500 рублей с каждого

Полиция составила на лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова и рэпера Ивана Алексеева (Noize MC) протоколы за нецензурную брань во время совместного концерта Red Bull SoundClash на московском стадионе ЦСКА. Как сообщает The Flow, каждому из артистов выписали штраф .

Алексеева задержали сразу после выступления, он рассказал, что полиция отпустила его только в четыре часа ночи — через пять часов после окончания концерта.

В саундклэше «Лениград» и Noize MC пели свои песни и каверы друг на друга — после каждого раунда публика голосовала криком. Победу присудили «Ленинграду» со счетом 4:3.

Полная запись концерта. Осторожно, там та самая нецензурная брань, за которую оштрафовали Шнура и Noize MC.

Red Bull SoundClash: Noize MC vs Ленинград Noize MC