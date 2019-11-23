МВД начало проверку после сообщения о самоубийстве следователя в Сочи

Управление МВД по Краснодарскому краю проводит служебную проверку из-за сообщения о том, что следователь Мария Клочкова совершила самоубийство в Сочи. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на региональную полицию.

23 ноября телеграм-канал «Омбудсмен полиции» сообщил, что следователь 1996 года рождения совершила самоубийство. По информации канала, Клочкова не оставила предсмертную записку.

В Следственном комитете сообщили изданию «Кубань 24», что проводят проверку по факту смерти женщины. Информацию о самоубийстве в СК не комментировали.

По данным «Омбудсмена полиции», Мария Клочкова в августе окончила университет МВД и устроилась на работу в полицию. Сперва ее часто видели с другими следователями, но затем она начала вести себя замкнуто.