Минкульт предложил ограничить долю показов одного фильма в кинотеатрах

Министерство культуры РФ разработало законопроект, предлагающий ограничить количество показов одного фильма в кинотеатрах.

Авторы поправок считают, что количество сеансов одного фильма в многозальных кинотеатрах не должно превышать 35% от общего числа всех фильмов в день, в кинотеатрах с одним залом — 35% от всех показов в неделю.

В Минкультуры предлагают установить ответственность за нарушение этого требования, не уточняя, что именно будет за это грозить.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что инициативу разработали, чтобы создать «благоприятные условия для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства».