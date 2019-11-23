Маргарита Симоньян займется правозащитной деятельностью в «Единой России»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и депутат Госдумы Михаил Старшинов станут сопредседателями правозащитного центра для граждан, который создает «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте партии.

Правозащитным центром в «Единой России» назвали рабочую группу по правозащите при Генсовете партии.

О создании центра объявили 23 ноября на XIX съезде «Единой России». Председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что люди смогут обратиться в правозащитный центр через общественные приемные «Единой России».

«Мы не должны быть в стороне от этого (от правозащитной деятельности), поскольку это очень часто присваивают себе оппозиционные партии. Нам нужно этим заниматься», — сказал Медведев на съезде (цитата по «Интерфаксу»).

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