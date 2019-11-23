Глава Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Глава города Тулун в Иркутской области Юрий Карих попал в дорожную аварию, сообщает издание Irk.ru со ссылкой на источник.

ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области, когда Карих и его супруга ехали в Тулун, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. Их машина столкнулась с лесовозом.

При столкновении жена главы города погибла, сам Карих госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на источник. В администрации Тулуна подтвердили телеканалу «360», что супруга мэра погибла, но отметили, что сам Карих не пострадал. В областном Минздраве сообщили «Интерфаксу», что мэр отказался от госпитализации. При этом, по данным телеграм-каналов Mash и Life Shot, Карих госпитализирован с подозрением на инфаркт.

Юрий Карих возглавляет Тулун с 2010 года.