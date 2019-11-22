В аэропорту Екатеринбурга у курьера украли 30 миллионов рублей. Нападавшие скрылись

Вооруженные преступники напали возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге на 22-летнего мужчину, перевозившего 30 миллионов рублей. Об этом сообщают Е1.RU и ТАСС со ссылкой на источники.

На мужчину из Киргизии напали вечером 21 ноября, когда он пересекал парковку с сумкой в руках. В нападении участвовали двое человек, следует из видеозаписи, представленной Znak.com. По данным E1.ru, сумку с деньгами отобрали трое преступников. У нападавших было травматическое оружие, уточняет «Интерфакс».

Внимание. Видео содержит сцены насилия.

Кража 30 млн рублей с парковки отеля у Кольцово Znak Znak

Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже нашли сожженным в лесу. В полиции считают, что машину угнали. Пострадавшего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением ягодицы, после чего отпустили.

Пресс-секретарь областной полиции Валерий Горелых сообщил, что похищенные деньги принадлежали бизнесмену, торгующему одеждой. «Очевидно, что к налету тщательно готовились… Вероятнее всего, в кругу владельца похищенных денежных средств произошла утечка информации о предстоящей перевозке», — рассказал Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.