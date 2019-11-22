Ставки по вкладам в российских банках упали до исторического минимума

В декабре десяти российских банков, привлекающим наибольшее количество депозитов населения, снизилась до 6,03%, сообщил ЦБ.

Как отмечает Forbes, это минимальное значение с 2009 года, когда ЦБ начал вести такую статистику.

Центробанк с начала 2019 года четыре раза снижал , от которой зависит, под какие проценты банки будут выдавать кредиты и открывать депозиты для своих клиентов. После последнего пересмотра ставки, который ЦБ провел в октябре, она установлена на уровне 6,5% годовых.