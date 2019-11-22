Самый первый комикс Marvel продали за рекордные 1,26 миллиона долларов

Редкий первый номер комикса Marvel, вышедший в 1939 году, продан на аукционе Heritage Auctions в Далласе за 1,26 миллиона долларов, сообщает Reuters. Эта сумма стала рекордной для всех когда-либо проданных комиксов Marvel. Покупатель решил остаться анонимным.

Первым владельцем этого экземпляра был почтальон из Пенсильвании, который купил его в газетном киоске за 10 центов.

Предыдущий рекорд стоимости среди комиксов Marvel принадлежал журналу, вышедшему в 1962 году. В нем впервые появился Человек-паук. В 2011 году его продали за 1,1 миллиона долларов.

В 2014 году журнал Action Comics No. 1 от 1938 года, где впервые появился Супермен, продали за 3,2 миллиона долларов.