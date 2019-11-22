Роспотребнадзор сообщил о «радиационном инциденте» в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море повысился радиационный фон в связи с «радиационным инцидентом». Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на данные Глобальной системы мониторинга окружающей среды.

Роспотребнадзор усилил мониторинг радиационной обстановки «на прилегающих приграничных территориях». Вместе с тем ведомство сообщает, что сейчас угроза негативного воздействия на население России отсутствует.

О каком «радиационном инциденте» идет речь, Роспотребнадзор не сообщил.

20 ноября о подводном взрыве в Южно-Китайском море написал блог Hal Turner Radio Show. В нем со ссылкой на военные источники утверждалось, что мощность взрыва могла составить от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте (это сопоставимо с мощностью ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки), а также приводились данные о повышении уровня радиации в районе взрыва.

Блог Hal Turner Radio Show ведет Гарольд Тернер — американский политический комментатор, которого называют сторонником ультраправых идей. Сообщается, что ранее в его блоге неоднократно публиковались фейковые новости.