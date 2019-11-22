Бренд нижнего белья Victoriaʼs Secret отменил свой ежегодный показ впервые за 25 лет

Американский бренд женского белья Victoriaʼs Secret отменил свой ежегодный показ Victoriaʼs Secret Fashion Show. Как передает Fortune, об этом во время конференции с инвесторами сообщил Стюарт Бургдорфер — финансовый директор компании L Brands, которая владеет Victoriaʼs Secret.

L Brands хочет изменить позиционирование Victoriaʼs Secret, заявил Бургдорфер. Он назвал ежегодные показы бренда «выдающимся маркетинговым достижением», но отметил, что в последние годы они практически не влияли на продажи белья Victoriaʼs Secret.

Летом 2019 года об отмене Victoriaʼs Secret Fashion Show рассказала одна из моделей Victoriaʼs Secret Шанина Шейк.

Бренд Victoriaʼs Secret проводил свои модные показы с 1995 года. Начиная с 1998 года их особенностью стало участие «ангелов» — так называли наиболее известных моделей, которые рекламировали белье Victoriaʼs Secret и во время показов выходили на подиум с крыльями за плечами.

С 2001 года показы Victoriaʼs Secret транслировались на американском телевидении (их поочередно показывали ABC и CBS). Первое шоу собрало более 12 миллионов зрителей, последнее в 2018-м году — 3,3 миллиона. Это был худший рейтинг за все время трансляции показов Victoriaʼs Secret.

Продажи белья Victoriaʼs Secret с конца 2016 года почти непрерывно снижались. Бренд подвергался критике за открытую сексуальность своего белья, а также за нежелание менеджмента привлекать к показам моделей плюс-сайз и моделей-трансгендеров (бренд нанял первую модель-трансгендера в августе 2019 года).