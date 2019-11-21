В МИД назвали провокацией публикацию видео, где российский дипломат, предположительно, передает деньги сербскому чиновнику

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «провокационной историей» публикацию видео, где российский дипломат якобы передает деньги сербскому чиновнику.

Захарова связала публикацию видео с тем, что у России и Сербии должны состояться контакты на высшем уровне. По ее словам, перед такими встречами появляются «интересные сюжеты», которые выдают за сенсации, после чего «все это либо дезавуируется, либо оказывается наскоро состряпанной провокацией».

17 ноября в ютьюбе опубликовали видео встречи двух мужчин на автостоянке. Утверждалось, что на записи показано, как сотрудник российского посольства в Белграде и предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Клебан передает деньги высокопоставленному сербскому чиновнику. Президент Сербии Александр Вучич потребовал начать расследование из-за видео.