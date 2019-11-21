Основателя Group IB обвинили в стрельбе из газового пистолета в центре Москвы. Бизнесмен заявил, что использовал газовый баллончик

Таксист из Москвы заявил в полицию, что 20 ноября его и его коллегу обстреляли из газового пистолета в центре города. Об этом ТАСС сообщили в московском управлении МВД. По словам таксиста, стрелявший был недоволен тем, что он не уступил ему дорогу. Таксист добавил, что не сделал этого, так как стоял в пробке.

По информации МВД, предполагаемый стрелок причинил таксисту телесные повреждения и был доставлен в отдел полиции. Имя задержанного официально не называлось, но источники РЕН ТВ и РБК заявили, что это Илья Сачков — основатель и гендиректор компании по вопросам кибербезопасности Group IB.

В Group IB «Медузе» рассказали другую версию произошедшего. По данным компании, бизнесмен попросил нескольких водителей такси отъехать от отеля Four Seasons, так как они создавали пробку. Один из них стал ему угрожать, и Сачков использовал газовый баллончик. Затем он сам поехал в полицию и пожаловался на таксиста.

С заявлением по поводу инцидента выступил и сам Сачков. Он тоже сказал, что не использовал газовый пистолет. По словам бизнесмена, его версию могут подтвердить записи с камер наблюдения возле Four Seasons. Сачков добавил, что в отделе полиции он первый написал заявление на таксиста, после чего тот сделал то же самое.