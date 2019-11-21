Госдума запретила продавать телефоны без российских приложений
Источник: Госдума РФ
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Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий продавать «отдельные виды технически сложных товаров» без российского программного обеспечения.
Перечень товаров, подпадающих под запрет, определит правительство. Авторы закона ранее говорили, что речь идет о телефонах, компьютерах и умных телевизорах.
Авторы инициативы отмечали, что закон призван защитить интересы российских интернет-компаний и сократить число злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний.
Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.