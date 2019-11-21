Госдума запретила продавать телефоны без российских приложений

Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий продавать «отдельные виды технически сложных товаров» без российского программного обеспечения.

Перечень товаров, подпадающих под запрет, определит правительство. Авторы закона ранее говорили, что речь идет о телефонах, компьютерах и умных телевизорах.

Авторы инициативы отмечали, что закон призван защитить интересы российских интернет-компаний и сократить число злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний.

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.