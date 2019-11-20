Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Португалец Жозе Моуринью назначен главным тренером футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур», сообщается на сайте команды.

Контракт с Моуринью рассчитан до конца сезона 2022/23. Сумма контракта официально не сообщается. По неофициальным данным, зарплата тренера составит 13 миллионов евро в год.

Моуринью сменил в «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино, уволенного 19 ноября.

Жозе Моуринью остался без работы после того, как в декабре 2018 года его уволили с поста тренера «Манчестер Юнайтед». Ранее он также тренировал «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».