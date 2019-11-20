В Москве мировым судьей стала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева

Новым мировым судьей участка № 359 в Басманном районе Москвы стала Юнона Царева — пресс-секретарь Басманного суда. Список назначений мировых судей на заседании 20 ноября одобрили депутаты Мосгордумы.

Накануне профильная комиссия утвердила список назначаемых судей, отметив, что «личные дела всех кандидатов были тщательно проверены и изучены», все они имеют необходимое образование и стаж работы (5 лет), а также сдали квалификационный экзамен.

В Басманном суде рассматривается большинство ходатайств об аресте по резонансным уголовным делам — на территории этого района находится федеральное управление Следственного комитета. Юнона Царева работала там пресс-секретарем с 2015 года.

Как говорится в исследовании «Проекта», 93% российских судей в последние годы набирают из государственного сектора, в том числе 71% — из аппаратов судов (то есть судьями становятся бывшие секретари и помощники судей).