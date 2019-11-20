Сына бывшего президента ФРГ убили на лекции в берлинской клинике

Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, 59-летний Фриц погиб в результате нападения неизвестного в частной клинике Schlosspark-Klinik в Берлине.

Как сообщает издание Tagesspiegel, вечером 19 ноября злоумышленник напал с ножом и нанес несколько ударов Фрицу фон Вайцзеккеру, когда тот читал лекцию. Один из посетителей лекции попытался защитить фон Вайцзеккера и получил тяжелые ранения.

Нападавший задержан полицией. Его мотивы пока неизвестны.

Фриц фон Вайцзеккер работал заведующим терапевтическим отделением клиники Schlosspark-Klinik с 2005 года.

Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ в 1984-1994 годах. Он умер в 2015 году в возрасте 94 лет.