Помпео собрался в «безболезненную» отставку с поста госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео планирует уволиться со своего поста и избраться в Сенат, сообщает Time со ссылкой на источники.

Помпео хотел остаться в Госдепартаменте до весны 2020 года, но пересмотрел планы в том числе из-за процедуры импичмента Дональда Трампа. Сроки отставки, по данным собеседников Time, зависят от того, насколько Помпео сможет сделать процесс безболезненным.

По данным Time, Трамп и его ближайшее окружение недовольны Помпео, поскольку он прилагает недостаточно усилий для отстаивания интересов Белого дома.

Неясно, обсуждал ли Помпео отставку с президентом США. Помощники госсекретаря ранее отрицали его возможный уход, новую информацию Time они комментировать отказались.

В октябре телеканал CNN сообщал о напряженных отношениях Помпео и сотрудников Госдепартамента, которые недовольны «бесхребетностью» госсекретаря. Помпео как назначенец Трампа, по их мнению, неспособен противостоять неоднозначным идеям американского президента.