Forbes оценил заработки российских звезд в Instagram. Рейтинг возглавила Ксения Собчак

Издание Forbes составило первый рейтинг российских блогеров Instagram, подсчитав, кто из них больше зарабатывал за год на рекламных контрактах в соцсети.

Первое место в списке заняла телеведущая Ксения Собчак. Ее доход от рекламы оценен в 1,6 миллиона долларов. Второе и третье место заняли телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова (по 860 тысяч долларов).

Далее в рейтинге расположились автоблогер Алан Енилеев (850 тысяч долларов), певицы Полина Гагарина (770 тысяч долларов) и Елена Темникова (760 тысяч долларов), боец Хабиб Нурмагомедов и актриса Анна Хилькевич (по 570 тысяч долларов), продюсер Яна Рудковская и модель Дарья Клюкина (по 560 тысяч долларов), блогер Ида Галич (550 тысяч долларов), певица Вера Брежнева (480 тысяч долларов), ведущая Ирена Понарошку (430 тысяч долларов), блогер Виктория Боня (410 тысяч долларов) и актриса Наталья Рудова (400 тысяч долларов).

Forbes отмечает, что точный объем рынка рекламы в российском инстаграме неизвестен, поскольку «большая часть контрактов до сих пор проходит всерую».