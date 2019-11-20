Дом Гитлера в Австрии сделают полицейским участком

Дом в австрийском Браунау-на-Инне, где родился Адольф Гитлер, сделают полицейским участком, сообщает Die Zeit.

«Использование здания полицией станет четким сигналом, что оно никогда не будет напоминать о национал-социализме», — сказал министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн.

В 2017-м австрийским властям удалось выкупить дом у прежней хозяйки, которая не соглашалась его продать, уточняет Die Zeit.

До 2011 года в доме, где родился Гитлер, работал приют для инвалидов. Учреждение выселили оттуда по требованию собственника. В 2016 году здание хотели снести, затем от сноса отказались.