В России запустили сайт забизнес.рф для приема жалоб предпринимателей на правоохранительные органы

Агенство стратегических исследований и российские запустили сайт забизнес.рф, где предприниматели могут подать жалобы на сотрудников правоохранительных органов, сообщают «Ведомости».

На сайте проекта сказано, что бизнесмены могут пожаловаться на необоснованное задержание или заключение под стражу, незаконное прослушивание, изъятие документации, провокацию взятки.

Обращения предпринимателей будут направлять в центральные аппараты ведомств, на которые поступают жалобы, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Обращения обещают рассматривать в течение 30 дней.

Платформа запущена по поручению президента РФ Владимира Путина.

84,4% предпринимателей считают, что бизнес в России не защищен от необоснованного уголовного преследования, показал закрытый опрос Федеральной службы охраны РФ.