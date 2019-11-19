В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком. Погибли два человека

В Пензе автомобиль, стоявший на парковке у магазина на улице Аустрина, провалился под землю и оказался в яме с кипятком.

Два человека, находившиеся в машине Lada Largus, не смогли выбраться и умерли от ожогов. Личности погибших устанавливаются. Машину вынимали из ямы при помощи крана.

СУ СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщает «Интерфакс».