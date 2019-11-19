Telegram объявил конкурс на создание агрегатора новостей

Мессенджер Telegram объявил конкурс на разработку алгоритма для ранжирования новостей.

Согласно заданию конкурса, алгоритм должен выделять все тексты на английском и русском языках, выбирая из них только новости, а затем распределять их по семи группам — общество, экономика, развлечения, технологии, наука, спорт и «другие». Уже распределенные новости алгоритм должен группировать в сюжеты.

Победители конкурса получат 100 тысяч долларов и выйдут во второй этап, по итогам которого предусмотрена аналогичная награда.

Сейчас в России самым популярным агрегатором являются «Яндекс.Новости». Попасть в агрегатор могут статьи только тех СМИ, которые имеют регистрацию в Роскомнадзоре.

В июне 2019 года создатель Telegram Павел Дуров предложил разработчикам «Яндекса» совместно работать над «первым свободным агрегатором новостей». Свое предложение предприниматель связывал с новостями о запросе ФСБ к «Яндексу» о передаче ключей шифрования.