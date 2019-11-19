Прокуратура Швеции прекратила дело Джулиана Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила прекратить расследование уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах, возбужденного в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает AFP.

Власти Швеции с 2010 года расследовали дело, возбужденное после того, как несколько женщин обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах. В мае 2017 года дело закрыли, но спустя два года — после задержания Ассанжа в Великобритании — расследование возобновили. В июне 2019 года Швеция объявила, что не станет добиваться экстрадиции Ассанжа.

В апреле основателя WikiLeaks задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался в течение семи лет. Затем его приговорили к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог.

США намерены добиться экстрадиции Джулиана Ассанжа. Американские власти обвиняют его в заговоре с целью компьютерного взлома, незаконном получении и публикации секретных данных.