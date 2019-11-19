Офицер армии США на слушаниях по импичменту Трампа рассказал о предложениях стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман на слушаниях в конгрессе в рамках импичмента Дональда Трампа заявил, что власти Украины трижды предлагали ему должность министра обороны.

По словам Виндмана, эти предложения были высказаны во время его поездки на церемонию инаугурации Владимира Зеленского в составе украинской делегации — их сделал занимавший на тот момент должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

По словам Виндмана, он «немедленно» отказывался от предложений, а по прибытии в США доложил о них руководству.

Виндман имеет украинское происхождение — его семья иммигрировала в США, когда ему было четыре года.

Процедура импичмента Трампа была начата из-за его разговора с Владимиром Зеленским, в котором он просил возобновить расследование против украинской фирмы, в которой работал сын его политического конкурента Джозефа Байдена.

На закрытой части слушаний в рамках импичмента сотрудники Госдепартамента свидетельствовали, что советники Трампа регулярно неформально вмешивались в украинские дела.