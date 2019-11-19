МВД объявило о ликвидации в Подмосковье крупнейшей нарколаборатории

Крупнейшая за последние несколько лет в России нарколаборатория обнаружена в Серпуховском районе Подмосковья, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, незаконное производство велось в цехах бывшего фермерского хозяйства на участке площадью около четырех гектаров. В месяц здесь могло изготовляться до полутора тонн синтетических наркотиков, рассказала представитель МВД.

В общей сложности правоохранительными органами изъяты более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны наркотиков в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов и различное лабораторное оборудование.

На месте преступления задержаны трое граждан Украины, выполнявшие функции химиков-технологов и курьера-закладчика. Позже также задержали предполагаемого организатора нарколаборатории. Все они арестованы.

Сбыт наркотиков осуществлялся через интернет-магазин. Полицейские пресекли 18 поставок наркотических веществ в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, наказание по статье составляет до 20 лет лишения свободы.