Хакеры взломали офшорный Cayman National Bank. Утечку сравнивают с «панамским архивом»

Офшорный банк Cayman National Bank на острове Мэн подтвердил утечку данных в результате взлома.

Масштаб утечки банк не раскрывает. UnicornRiot утверждает, что объем украденных данных сопоставим с .

Хакеры, по данным UnicornRiot, получили доступ к данным и счетам не менее 3800 компаний, фондов и физических лиц. Речь идет в том числе о клиентах с Кипра, из Великобритании и с Британских Виргинских островов.

О взломе 17 ноября сообщил сайт Motherboard, ответственность за кражу данных взял на себя хакер Финеас Фишер (Phineas Fisher). Он назвал атаку политически мотивированной и призвал других хакеров присоединиться к «борьбе с неравенством и капитализмом».

Финеаса Фишера связывают с группировкой Anonymous (действует с 2003 года). Фишер брал на себя ответственность за взлом британско-германского производителя систем видеонаблюдения Gamma Group и за атаку на серверы итальянской Hacking Team, которая выпускает софт для взлома по заказу полиции и спецслужб. Кроме того, в 2016 году во время попытки военного переворота в Турции Фишер заявил о взломе компьютеров правящей партии страны.