В Оклахоме три человека погибли в результате стрельбы на парковке у супермаркета Walmart

В городе Дункан в штате Оклахома произошла стрельба на парковке супермаркета Walmart. В результате инцидента погибли три человека.

Как пояснили в полиции, неизвестный преступник открыл огонь по людям, находившимся на парковке. Он смертельно ранил двоих человек — один из них успел достать свой пистолет и убить нападавшего ответным огнем.

Мотивы действий преступника пока неясны.

Инцидент стал вторым массовым убийством в США за последние сутки. Накануне в городе Фресно в Калифорнии неизвестные преступники убили четверых человек на вечеринке в частном доме. Нападавшим удалось скрыться.