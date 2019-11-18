США перестанут считать строительство израильских поселений на Западном берегу нарушением международного права

Власти США впредь не будут считать, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега является нарушением международного права, сообщил глава госдепартамента Майк Помпео.

По словам Помпео, Вашингтон таким образом признает «реальную ситуацию», сложившуюся на Западном берегу.

C 1978 года официальная позиция США заключалась в том, что строительство поселений на Западном берегу не является законным. При этом Вашингтон много лет последовательно блокировал резолюции Совбеза ООН, осуждающие Израиль за такие действия — исключение было сделано только в 2016 году при администрации Барака Обамы.

Израиль оккупировал Западный берег в 1967 году, с тех пор на этой территории были построены 140 еврейских поселений, в которых сейчас живут около 600 тысяч человек. ООН, Россия, Евросоюз и другие страны мира считают действия Израиля незаконными.

С момента прихода к власти Дональда Трампа США последовательно расширяют поддержку Израиля. В 2017 году Соединенные Штаты официально признали столицей Израиля Иерусалим, а годом спустя открыли там посольство. В 2019 году Дональд Трамп написал в твиттере, что Вашингтону пора признать территорией Израиля Голанские высоты.