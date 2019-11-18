РЖД: в якобы взломанной сети «Сапсана» не было персональных данных пассажиров

Система высокоскоростного поезда «Сапсан», которую якобы взломал один из пассажиров, не хранит персональные данные пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

Корпорация проведет расследование после заявления о взломе сети.

В РЖД уточнили, что информационно-развлекательная система (ИРС) поездов «Сапсан» представляет собой портал с новостями, фильмами, книгами и музыкой. ИРС не связана с внутренней сетью РЖД «или другими внутренними сервисами управления в поезде», цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Для авторизации в ИРС пассажир вводит последние четыре символа документа, на который оформлен билет, а также номер вагона и место.

О якобы успешном взломе системы поезда «Сапсан» сообщил пользователь «Хабра» под ником keklick1337. Он утверждает, что на взлом ему потребовалось 20 минут. Исходя из требуемых для авторизации данных keklick1337 сделал вывод, что система «Сапсана» хранит данные пассажиров.