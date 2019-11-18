Путин поддержал строительство моста в Якутске через реку Лену. Проект обойдется в 83 миллиарда рублей

Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Как пишет «Коммерсант», на письме главы Якутии Айсена Николаева с просьбой предусмотреть средства на проект, президент наложил резолюцию: «Ситуация созрела до реализации».

Суммарная стоимость проекта, предполагающего строительство трех километров моста и 11 километров подходов, оценивается в 82,9 миллиарда рублей. Из них 54,2 миллиарда рублей выделят как капитальный грант из федерального и регионального бюджетов, остальные средства вложат частные инвесторы. По планам строительство должно быть завершено к 2025 году.

Пока предполагается, что проезд по мосту через Лену будет бесплатным для легковых автомобилей и платным для всех остальных категорий транспортных средств.