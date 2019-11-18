ОНФ предложил на час сократить время продажи алкоголя

Минздрав РФ получил предложения Общероссийского народного фронта (ОНФ) о сокращении времени продажи алкоголя на час — до 22:00. Инициатива рассматривается, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Опыт применения ограничительных мер показывает их эффективность с точки зрения снижения потребления алкоголя, добавили в Минздраве.

По информации «Известий», с предложением сократить время продажи алкоголя ОНФ обратился не только в Минздрав, но и в другие федеральные ведомства, в том числе в аппарат правительства. Предполагается, что инициатива снизит количество преступлений, совершаемых в пьяном виде, на 9-14%.

Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин заявил «Известиям», что сейчас предложение обсуждается в Госдуме. «Положительного решения по нему пока нет. В то же время Минздрав инициативу поддерживает», — сказал Говорин.

Федеральный закон РФ о государственном регулировании производства и оборота алкоголя разрешает продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 по местному времени. При этом региональные власти имеют право ввести дополнительные ограничения времени, условий и мест продажи алкоголя. По данным «Известий», федеральные стандарты сейчас действуют в 22 регионах РФ.