Обвиняемый в коррупции генерал СК попросил освободить его из СИЗО из-за четвертой стадии рака. Суд отказался

Генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся под арестом в «Матросской тишине», попросил суд изменить его меру пресечения на домашний арест из-за развившегося у него онкологического заболевания.

Дубинский, арестованный в ноябре 2018 года, заявил, что когда он поступил в СИЗО, у него была начальная стадия рака, от которой он успешно лечился. Но после ареста его состояние ухудшилось и сейчас у него уже четвертая стадия, которая не поддается лечению.

Несмотря на то что, как утверждал сам Дубинский, его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, суд отказался изменить ему меру пресечения.

Сергея Дубинского подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги Дубинский и его коллега Андрей Тринев получили за снятие ареста с части активов банка «Российский кредит», дело которого они вели.

Дубинский наиболее известен расследованием дела против совладельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика: ему вменяли оказание ненадлежащих услуг из-за теракта 2011 года. В 2016 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления.