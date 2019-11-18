Главные редакторы российских СМИ пожаловались в Роскомнадзор на штрафы за гиперссылки на внешние сайты с матом

Главные редакторы крупных российских интернет-изданий обратились в Роскомнадзор с требованием объяснить штрафы за гиперссылки, ведущие на внешние страницы с нецензурной лексикой.

Авторы письма выразили уверенность, что такая практика ущемляет свободу СМИ, так как журналистам приходится отказываться от публикации ссылок на первоисточники, а также перепроверять ссылки, ранее размещенные на сайте.

«Осуществлять постоянный контроль содержания сторонних интернет-сайтов не предусмотрено ни российским законодательством, ни задачами профессиональной деятельности журналиста», — говорится в обращении.

За публикацию ссылок на внешние ресурсы, содержащие нецензурную лексику, Роскомнадзор привлекает СМИ, ссылаясь на статью КоАП о распространении продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань. Эта статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей. В реальности штрафы обычно составляют 20-30 тысяч рублей.