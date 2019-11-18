Главные редакторы российских СМИ пожаловались в Роскомнадзор на штрафы за гиперссылки на внешние сайты с матом
Главные редакторы крупных российских интернет-изданий обратились в Роскомнадзор с требованием объяснить штрафы за гиперссылки, ведущие на внешние страницы с нецензурной лексикой.
Авторы письма выразили уверенность, что такая практика ущемляет свободу СМИ, так как журналистам приходится отказываться от публикации ссылок на первоисточники, а также перепроверять ссылки, ранее размещенные на сайте.
«Осуществлять постоянный контроль содержания сторонних интернет-сайтов не предусмотрено ни российским законодательством, ни задачами профессиональной деятельности журналиста», — говорится в обращении.
Письмо подписали главный редактор Дождя Александра Перепелова, главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов, главный редактор Znak.com Дмитрий Колезев, глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главный редактор российского Forbes Николай Мазурин, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев и другие.
За публикацию ссылок на внешние ресурсы, содержащие нецензурную лексику, Роскомнадзор привлекает СМИ, ссылаясь на статью КоАП о распространении продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань. Эта статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей. В реальности штрафы обычно составляют 20-30 тысяч рублей.